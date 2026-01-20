Путін наказав воювати тим, що є: Росія вичерпала ліміт ресурсів на війну

Росія / © Associated Press

Сил та засобів, які Росія виділяє на ведення війни проти України у 2025–2026 роках, критично не вистачає. Цього недостатньо не лише для досягнення стратегічних цілей Кремля, а й навіть для виконання поточних тактичних завдань на фронті.

Про це в ефірі «Українського Радіо» заявив керівник безпекових проектів Центру глобалістики «Стратегія 21» Павло Лакійчук.

За словами військового експерта, наприкінці 2025 року зафіксовано показову тенденцію: вперше за весь час повномасштабного вторгнення російська армія зазнала більших втрат, ніж змогла компенсувати за рахунок набору нових вояк.

На цю проблему на початку січня звертав увагу і Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Статистика Генштабу ЗСУ підтверджує масштабність виснаження ворога. Загальні втрати особового складу армії РФ перевищили 1 мільйон 227 тисяч осіб.

Ця цифра включає загиблих та поранених, які вибули з бою. Водночас безповоротні втрати, хоч і є меншими, залишаються критично високими для окупантів.

Лакійчук звернув увагу на важливий сигнал із Москви. Під час традиційної грудневої колегії Міноборони РФ риторика військово-політичного керівництва ворога виявила серйозні розбіжності.

Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов наполягав на необхідності виділення додаткових ресурсів на кампанію 2025–2026 років. Однак Володимир Путін відмовився задовольняти цей запит.

«Путін заявив, що більше ресурсів на війну Росія не має і Міністерство оборони РФ має справлятись тими силами і засобами, які виділені на рік. Це говорить про те, що очевидно тих сил, які виділяються російською державою для реалізації планів Герасимова, недостатньо», — наголосив експерт.

Попри заяви пропаганди та амбітні плани щодо повної окупації України, реальний стан російського війська погіршується.

Експерт підсумував, що наразі спостерігається значна неукомплектованість підрозділів ворога, особливо це стосується, новосформованих дивізій морської піхоти, повітряно-десантних військ.

Наявного ресурсу окупантам вже зараз не вистачає для ефективного виконання навіть тактичних завдань на полі бою.

Нагадаємо, у Військово-морських силах ЗСУ повідомили, що через сезон штормів у Чорному та Азовському морях російські війська мають суттєві обмеження у використанні морських ракетоносіїв.

За словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, хвилювання моря у 3–4 бали робить пуски ракет надто ризикованими через загрозу пошкодження пускових установок або нештатної роботи «Калібрів».

Ситуацію для РФ ускладнює базування флоту в Новоросійську, відсутність бойових кораблів у бухтах Криму та зниження ефективності аеророзвідки через штормовий вітер і хмарність.