Путін накопичує ракети, але інтенсивні удари можуть бути не сьогодні: Тука попередив українців про небезпеку

У диктатора Росії Володимира Путіна ще достатньо ракет, щоб бомбити Україну, що можливо і на День Незалежності.

Але останні дії окупантів свідчать про те, що до дат армія РФ уже не прив'язується, а отже, масованих атак до 24 серпня може і не бути.

Таку думку висловив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Дані, не лише нашої розвідки, свідчать про те, що останніми днями відбувалося накопичення ракетного арсеналу в тій же Білорусі. Щодо моменту завдання удару до Дня Незалежності, то, на мій погляд, попри те, що в нас, як і раніше, продовжують стверджувати, що Путін схильний до якихось там сакральних дат, я спостерігаю деяку руйнацію цієї міфологеми. Тому я не готовий підтримувати думку, що саме до цього дня нам готують удари великої інтенсивності. Хоча відкидати цього не можна, тому треба готуватися до найнеприємніших сценаріїв у виконанні Повітряно-космічних сил РФ", - заявив він.

Водночас заяву посольства США, яке закликало своїх громадян залишити Україну через актуальні загрози, Тука вважає негативним сигналом.

"Американці теж побоюються, що до Дня Незалежності Росія може завдати серії ударів по Києву. Але я в такому заклику нічого страшного не бачу. Це нормальний алгоритм поведінки з погляду безпеки. Американці закликають своїх співгромадян, співробітників залишити небезпечні з погляду американського посольства зони", - сказав він.

Нагадаємо, експерт назвав зброю, якою Росія може обстріляти Україну 24 серпня.

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