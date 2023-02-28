"Путін наляканий": політолог пояснив слова диктатора щодо "розпаду" Росії

Кремлівський диктатор Володимир Путін уперше почав поширювати тези, що, мовляв, РФ хочуть знищити, що свідчить про брак меседжів для внутрішньої пропаганди. Однак, навіть росіяни вже мало вірять в цю пропаганду.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк.

На думку Давидюка, війна Росії проти України – це найгірший крок Путіна проти росіян, це його війна проти самої Росії.

За словами політолога, Путін не може визнати, що розпочав війну безпідставно, він наляканий і "почав грати ці наративи про начебто знищення РФ".

Давидюк вважає, що той факт, що Путін "ховається в бункері", і додав диктатору проблему з психікою.

"Ці заяви (про розвал Росії) не від того, що він розвивається як людина чи країна, або його армія щось захоплює. Нічого з цього немає, цей "гриб" гниє і заражає своєю пліснявою всю Росію. Вона теж почне гнити", – сказав політолог.

До слова, Путін в інтерв'ю російським пропагандистам висловив твердження, що Захід нібито прагне розділити Росію. Диктатор переконує росіян, якщо він зі своїми окупантами програє у війні проти України, то РФ припинить своє існування.

Крім того, Путін під час своєї промови на колегії Федеральної служби безпеки РФ наказав виявляти та припиняти протизаконну діяльність тих, хто намагається розколоти, послабити суспільство його країни.

На думку британської журналістки, у Росії можуть статися істотні зміни лише після важкої поразки Путіна в Україні. У такій ситуації "відповідальні політики" можуть відмовитись виконувати накази диктатора РФ, який може розглядатися як загроза стабільності Росії.

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