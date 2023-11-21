"Путін намагатиметься втримати фронт до виборів": генерал розповів, чого очікувати взимку

Російському президенту-диктатору Володимиру Путіну потрібна якась перемога до виборів в РФ. Раніше він наказав "звільнити" всю Донецьку та Луганську області, все це під вибори. Тому зараз він поставив тактичне завдання – захопити Авдіївку на Донеччині.

Про це в інтерв'ю OBOZ.UA розповів керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.), генерал армії Микола Маломуж.

"Він планує заглушити цією перемогою всі втрати на фронті, соціально-економічні проблеми Росії тощо. Але, гадаю, найімовірніше, Путін намагатиметься втримати фронт до виборів. Нехай не весь, але хоча б ключові позиції, Бахмут, намагатиметься перешкоджати перерізанню сухопутного коридору та потужному заходу ЗСУ на Херсонщину", - зазначив генерал.

Маломуж також вважає, що взимку можуть бути великі зміни на фронті. Адже завдання для Путіна дуже складне: 1300 кілометрів фронту – утримати позиції, а тим більше атакувати та наступати проблематично навіть для численної російської армії.

"Тим більше, щодня ми знищуємо величезну кількість особового складу окупаційної армії. Якщо виходити з того, що щодня противник втрачає близько тисячі вбитих і двох тисяч поранених, то за час до "виборів" можна отримати додатково 200-300 тисяч убитих і поранених. Колосальна кількість! Це позначиться вже на всіх російських сім'ях і неминуче спричинить негатив. Тому Путін поспішає мати до "виборів" хоча б стабільні показники на фронті. А вся інформаційна діяльність буде піднята на найвищий рівень. Буде кинуто все – сили та засоби, фінансові ресурси та всі можливі стимули", - резюмував екскерівник Служби зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо, ЗСУ в день ракетно-артилерійських військ РФ накрили велике скупчення окупантів з 810-ї бригади морської піхоти в Херсонській області.

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