Путін намагався запустити ракету "Сатана-2", коли Байден перебував у Києві - The Telegraph

Росія спробувала запустити свою нову міжконтинентальну балістичну ракету, коли президент США Джо Байден перебував у Києві.

Про це пише The Telegraph.

За даними видання, Москва випробувала 200-тонну ядерну ракету, відому як "Сатана-2", яка може нести десяток боєголовок і завдавати ударів по будь-якій точці світу.

За словами одного чиновника, Росія заздалегідь повідомила США про запуск лініями запобігання конфліктів або лінією зв'язку з російськими військовими.

Джерела видання не вважають тестовий запуск аномалією чи ескалацією.

Варто зазначити, що помічники Байдена використовували ті самі лінії зв’язку, щоб повідомити Москву про його візит до Києва, попереджаючи про будь-які напади на місто.

Нагадаємо, що CNN теж повідомляло про те, що під час візиту Джо Байдена до України Росія здійснила випробування ракети "Сармат", яке виявилось невдалим.

Крім того, Путін не згадав про запуск у своїй промові, але офіційно заявив, що Росія призупинить участь у новому договорі про скорочення ядерних озброєнь із США.

У чому особливості ракети "Сармат"

РС-28 "Сармат" — стратегічний ракетний комплекс шахтного базування, розроблений Державним ракетним центром ім. Макєєва, що спеціалізується на конструюванні МБР морського базування.

Довжина ракети — 35 м, стартова маса — 208 т, маса закидання — близько 10 т. Дальність польоту "Сармата" — 18 тис. км. Росіяни стверджують, що ракета може доправити ядерні боєголовки до будь-якої точки світу через Північний або Південний полюс.

Раніше головною ядерною зброєю у РФ була ракета "Воєвода", за класифікацією НАТО — "Сатана". Новий комплекс в Альянсі отримав назву "Сатана-2".

Розхвалені Путіним новітні ракети "Сармат" не витримали випробувань

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