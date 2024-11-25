Путін "намагається грати ва-банк": Тимочко назвав запуск міжконтинентальної ракети провалом

Голова Ради резервістів Сухопутних військ вважає, що запуск МБР по Україні був політичною акцією Путіна, яка не досягла бажаного ефекту.

На думку голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, удар РФ по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою 21 листопада був однозначно політичною спробою продемонструвати свої спроможності. А кремлівський диктатор Володимир Путін усвідомлював, що курс ракети та її уламки ретельно вивчатимуть.

Про це він розповів в ефірі "24 Каналу".

Тимочко звернув увагу, що Путін, мабуть, не був упевнений у тактико-технічних характеристиках нової ракети. Про це насамперед свідчить вибір цілі. Удару було завдано по Дніпру – великому місту поблизу лінії фронту. Тобто росіяни сумнівались, що ракета зможе пролетіти вглиб української території й при цьому не буде знищена у повітрі.

Відеозвернення Путіна, у якому він заявив про експериментальний запуск нової ракети у бойових умовах, свідчить, що удар готувався завчасно. Момент для цієї "демонстрації сили" обирали з урахуванням погодних умов, аби ефект виглядав якомога жахливіше. Втім цією "акцією" Росія сама себе позбавила ефекту несподіванки, адже тепер Україна знає, чого чекати від нової\ зброї окупантів й вживатиме необхідних контрзаходів.

"Наші фахівці скажуть, чи це унікальна ракета та скільки в ній російських компонентів. Бо може виявитися, що вона наповнена західною електронікою. Це означатиме, що компоненти отримані контрабандним шляхом або закуплялися раніше", – зауважив Тимочко.

Він додав, що це "експериментальне застосування" показало тільки те, що ракета може летіти. А застосування одиничного прототипа – це лише "інформаційна кампанія, не більше". Скоріш за все, Путін розраховував, що реакція в Україні та світі буде більшою, можливо очікував сплеску панічних настроїв у суспільстві та масового виїзду людей.

Коли цього не сталось після удару по Дніпру, російські пропагандисти почали применшувати подію, мовляв, це взагалі була не міжконтинентальна ракета. А через кілька днів розмови про нову ракету взагалі зникли з російського інфопростору.

Додатковим ударом по іміджу держави-агресорки стала атака дронів на полігон Капустин Яр, звідки полетіла на Дніпро російська ракета. Раптом з'ясувалося, що він навіть не був належним чином захищений.

"Виглядає так, що чим ближче до інавгурації Дональда Трампа, тим більше у Путіна здають нерви. Тим менше він вірить, що уникне покарання, тому намагається грати ва-банк і чинити тиск на наших європейських союзників", – наголосив Тимочко.

За його словами, хоча Росія не досягла ефекту, на який сподівалася, нові спроби залякати світ точно будуть. Втім у диктатора залишається все менше ресурсів. Ба більше, оточення Путіна також не повністю підтримує його бажання йти на більші ризики. Тому рішенням атакувати Україну міжконтинентальною ракетою Путін не тільки не отримав бажаного ефекту, а радше нашкодив сам собі.

Нагадаємо, за словами голови Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера, зараз російська армія вже не являє такої загрози, як у лютому 2022-го, тому в Альянсу є час, щоб підготуватися до війни.

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