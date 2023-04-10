Путін намагається не виказувати жодної особистої інформації: ексдепутат Держдуми РФ пояснив, для чого це диктатору

Путін або серйозно хворий, або у нього “поїхав дах”. Це є поясненням того, чому він так сторониться інших людей: зокрема, своїх підданих.

Чи була можливість у колишнього капітана ФСО Гліба Каракулова вийти “сухим з води”, залишитися живим і на весь світ розповідати про реалії життя Путіна.

Про це в ефірі телеканалу FREEDOM розповів ексдепутат Держдуми РФ, опозиціонер, полковник ФСБ Росії у відставці Геннадій Гудков.

“Надто багато йому не відомо. Він знає багато по своїй частині — по техніці, шифрам, входженню та виходу зі зв’язку тощо. Стосовно Путіна він говорить те, що ми й так давно знаємо. Тут нічого особливо нового немає. Я навіть знаю, як на все це реагує Путін. Я не дуже вірю в те, що у нього немає телефону. При мені, наприклад, пан Козак ще давно, коли був напружений момент з проходженням одного закону, його попросили зв’язатися з Кремлем і в моїй присутності він набирав Путіна (не знаю, на який саме телефон — мобільний чи стаціонарний). Той йому відповів, але через дві хвилини після нашого голосування. Можливо, дійсно, у нього особистого телефону немає, хтось носить його для того, щоб з’єднати з кимось у разі потреби”, - розповів Геннадій Гудков.

Також він додав, що всі ми бачили, як Путін спілкується з послами і на якій відстані все це відбувалося. Путін не підійшов до них, не потиснув руки, сказав, що більше жодних контактів не буде та пішов.

“На такій самій великій відстані він спілкувався з Орбаном, Герасимовим, Шойгу та іншими. Путін проводить зараз всі наради через екран, він різко скоротив число особистих контактів. Найголовніше, в чому я погоджуюсь з Глібом Каракуловим, це те, що всім охоронцям та слугам Путіна там набрид карантин. Якщо він так боїться чогось, то у нього або дах поїхав, або у нього дійсно якась серйозна хвороба і він боїться будь-якої зарази, щоб вона його не вбила. Я вважаю, що у Путіна є серйозні проблеми зі здоров’ям. Але якщо у нього їде дах, то це ще гірше”, - підкреслив ексдепутат Держдуми РФ.

За його словами, Каракулов, який перейшов на бік добра, може представляти інтерес для спеціалістів з точки зору технічного оснащення зв’язків президента — з ким вступає у зв’язок, які прибори використовує тощо.

“Думаю, що тут він може розповісти набагато більше, ніж ті люди, які безпосередньо оточують Путіна і з ним працюють”, - зазначив Гудков.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, чи влаштує Росія масований ракетний удар на Великдень.

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