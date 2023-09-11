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Путін намагається повернути до РФ свого "ручного" кілера: хоче обміняти на Навального

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Путін намагається повернути до РФ свого "ручного" кілера: хоче обміняти на Навального

Недатована фотографія Вадима Красікова, отримана німецькою владою / Фото: The Wall Street Journal

Терорист відбуває довічне ув’язнення в Німеччині за вбивство Земляхана Хангошвілі.

В Росії диктатор Путін намагається добитися повернення свого терориста, співробітника секретного відділу ФСБ Вадима Краснікова. Диктатор хоче обміняти його на репортера Wall Street Journal Евана Гершковича та інших осіб, утримуваних Росією.

Про це пише Wall Street Journal.

Як зазначається, Путін хоче повернути до РФ свого “ручного” вбивцю, терориста та співробітника секретного відділу ФСБ Вадима Краснікова. Він відбуває довічне ув’язнення в Німеччині за вбивство Земляхана Хангошвілі, який, за твердженнями Москви, керував терактом в Росії в 2004 році.

Путін же зараз доручив своєму раднику з безпеки Патрушеву вивчити можливість обміну полоненими з метою звільнення терориста.

"За словами західних чиновників, Москва з тих пір неодноразово піднімала питання про справу Красікова в переговорах про обмін полоненими. Чиновники заявили, що Красіков відіграє центральну роль у зусиллях США по звільненню людей, утримуваних Росією, в тому числі, можливо, ветерана морської піхоти США Пола Вілана і репортера Wall Street Journal Евана Гершковича", - пише WSJ.

Водночас західні чиновники кажуть, що Путін готовий обміняти на терориста навіть російського опозиціонера Олексія Навального.

Президент США Джо Байден у липні заявив, що налаштований на обмін журналіста Евана Гершковича, проте подробиці поки що невідомі.

Нагадаємо, що у Міноборони розповіли, скільки кілометрів звільнили ЗСУ на півдні упродовж минулого тижня.

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Дата публікації
Перегляди
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