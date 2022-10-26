Путін намагається приховати свою нетрадиційну орієнтацію стосунками з Кабаєвою - Максакова

Путін не витрачає часу на жінок. Аліну Кабаєву йому “підсунули” олігархи для того, аби припинити потік чуток про його захоплення чоловіками.

Путін може захоплюватися чоловіками, а Аліну Кабаєву йому “підсунули” як виправдання його гетеросексуальної орієнтації.

Про це розповіла ексдепутатка Держдуми РФ, оперна співачка та блогер Марія Максакова.

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За її словами, у житті фюрера Путіна Кабаєва з’явилася раптово - її йому підсунули олігархи. Путін вважав їхній роман досить вдалим для того, аби зменшити потік чуток про його захоплення чоловіками.

“Путін імітував захоплення Кабаєвою. Але коли йшлося про щось серйозніше, всі зрозуміли, що жити з нею він точно не збирається. Не хоче він ділити із жінками свій вільний час”, - заявила Марія Максакова.

До речі, про нетрадиційну орієнтацію говорять і стосовно голови Держдуми В'ячеслава Володіна. Водночас влада в РФ систематично посилює тиск на ЛГБТ-спільноту.

“Єдине, з чим Кабаєва добре впоралася, це те, що народила йому спадкоємця. Спочатку одного. І однаково нічого не виходило. Вона вирішила закріпити та народила другого спадкоємця", - зазначила Максакова.

Нагадаємо, що в Польщі почнуть перевіряти, чи ходять діти з України до шкіл.

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