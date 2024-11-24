Путін намагається врятувати території: чому Курщина стала для нього критичною

Президент Російської Федерації Володимир Путін поставив завдання терміново витіснити українські війська з Курської області до 20 січня, до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа.

Таку думку висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко 24 каналу.

Він вважає, що Путін вже не контролює частину своєї території, і тому має побоювання, що втрату Курщини буде важко пояснити, особливо якщо переговори з Дональдом Трампом не призведуть до політичних вигод для Росії

Путін поспішає витіснити українські війська з Курщини, оскільки труднощі в цьому можуть ускладнити подальші переговори, зокрема з Дональдом Трампом. Якщо Росія не зможе навіть утримати ці території, їй буде важко обґрунтовувати свої територіальні вимоги.

"Путін боїться команди зупинитися по лінії боєзіткнення. Адже це означає майже гарантовану втрату цих територій для Росії. Якщо заморозка відбудеться, то все-таки частина його території втрачена",– вважає він.

За його словами, президент Росії терміново вимагає звільнити Курщину, оскільки утримання цієї території є важливим для підтримки іміджу Росії. Якщо не вдасться навіть витіснити українські війська з цієї області, складно буде переконати населення, що війна успішно триває лише на Донбасі.

Експерт вважає, що Путін не концентрує сили на захопленні всіх важливих територій в Україні, бо боїться втратити контроль над Курщиною і не впевнений у підтримці США. Напад з використанням ракет – це більше для демонстрації сили, а не для реального наступу. Його мета – зберегти позиції для майбутніх переговорів, хоча він не почувається впевнено у своїй силі.

Нагадаємо, сенатор Ліндсі Грем заявив, що Україна має великі запаси рідкоземельних елементів і є важливою для США через свою роль у постачанні продовольства. Він підкреслив, що США мають інтерес у тому, щоб Україна не потрапила під контроль Росії.

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