Путін і Лукашенко / © Associated Press

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Росія посилює тиск на білоруського диктатора Олександра Лукашенка, намагаючись отримати доступ до території Білорусі для реалізації нових військових планів щодо України.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, Кремль активізував тиск на Мінськ від початку цього року. У Москві вважають, що через уповільнення наступальних дій на Донбасі необхідно створювати нові осередки напруги.

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Як стверджують американські та європейські посадовці, Росія має кілька конкретних цілей щодо використання білоруської території.

Зокрема, йдеться про можливість здійснювати регулярні запуски безпілотників по українських об’єктах, розширити потенційну лінію бойових дій у напрямку західних регіонів України та змусити українське командування перекидати резерви з інших ділянок фронту.

У матеріалі також зазначається, що Білорусь може розглядатися Кремлем як майданчик для гібридних операцій проти держав-членів НАТО. На думку авторів публікації, Москва може прагнути перевірити реакцію Альянсу та послабити міжнародну підтримку України.

Видання нагадує, що минулого року російські безпілотники вже фіксувалися у повітряному просторі Польщі. Тепер, як зазначають джерела, подібні інциденти можуть набути системного характеру.

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The Wall Street Journal також пише, що одним із головних інструментів впливу Москви на Мінськ залишається фінансова залежність білоруського режиму від Росії.

За словами колишніх співробітників спецслужб, Кремль активно використовує економічні важелі для тиску на білоруське керівництво.

Як стверджується у матеріалі, значну частину переговорів від імені Москви веде посол РФ у Білорусі Борис Гризлов, який підтримує прямий контакт із Лукашенком. Одним із ключових аргументів російської сторони нібито є загроза припинення фінансової підтримки, від якої значною мірою залежить білоруська влада.

Раніше повідомлялося, що речниця Єврокомісії Анітта Гіппер заявила, що Білорусь дійсно допомагає Росії вести війну проти України, тому українці мають право на самооборону.

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Ми раніше інформували, що голова МЗС РФ Сергій Лавров під час виступу на посольському круглому столі заявив, що заяви президента України Володимира Зеленського щодо Білорусі несуть небезпеку.

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