"Путін намітив повне знищення енергоструктури України до зими" – політолог

Президент Росії Володимир Путін, віддавши наказ про сьогоднішню масовану ракетну атаку України, лише підтвердив свій план – зруйнувати енергосистему ​​України до зими.

Про це у колонці НВ пише російський історик і політолог Андрій Зубков.

"У відповідь на "подарунок" українців до дня народження Путіна – вибух на мосту Тамань-Крим – російські ракети сьогодні почали падати на центр Києва, на Харків, Львів, Дніпро, Хмельницький. Зрозуміло, що це помста. Путін і без вибуху на мосту через Керченську протоку намітив повне знищення енергоструктури України до зими, щоб, вморивши голодом і холодом, поставити народ України навколішки", - зазначив він.

Зубков зазначив, що партнери України нині поставлені перед новим фактом – боротьби за виживання всієї України.

"Путін уже вкотре розігрує свій улюблений сценарій — розорити вщент країну, спричинити потік біженців із розореної країни до благополучної Європи, поширити за допомогою продажних політиків і ЗМІ невдоволення біженцями в країнах Європи, тим самим посилити радикальні націоналістичні сили в цих країнах, які приведуть до влади союзників Путіна. Заморожування самої Європи, позбавленої російського газу і нафти, ще більше послужить цьому завданню", - вважає політолог.

Історик також зазначив, якщо путінський режим збережеться в Росії – він знищить Європу, розвалить НАТО, навіть не вдаючись до ядерної зброї.

"Чи наважиться Захід надати Україні відповідну зброю, чи сам завдати удару по життєво важливих об'єктах на території Росії з ризиком викликати ядерну війну — це відкрите питання", - резюмував він.

Терор Путіна

Російський президент-диктатор Володимир Путін збрехав, що ракетні удари по території України 10 жовтня завдавали "високоточною зброєю по об'єктах інфраструктури".

За словами Путіна, ініціаторами обстрілів було Міноборони, а план розробляв Генштаб.

Також сьогодні Міноборони Білорусі повідомило, що Путін та Лукашенко розгортають спільне угруповання військ біля кордону України.

За словами речника командування Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, Путін розраховував завдати ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України у холодну пору року, але підрив Кримського мосту змусив його діяти швидше.

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