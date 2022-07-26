Путін направив армію до України для того, щоб відтворити Радянський Союз - Арестович

На думку радника голови ОП, після того, як окупанти втратили можливість захопити Київ і призначити свою владу, вони зазнали стратегічної поразки.

Президент Росії Володимир Путін направив армію до Україну для того, щоб відтворити Радянський Союз. Масштабами та методами, якими володів та застосовував Радянський Союз.

Нюанс у тому, що в Путіна немає ресурсів, які б забезпечили ці масштаби і методи. Сучасна РФ і близько їх не має.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"Але поки йде хоч якийсь наступ, фраза "мета операції буде досягнута" не лопається, як мильна бульбашка. Це дає неправдиву надію на якийсь успіх, а цілі "операції" можна підганяти під ці надії. Як тільки вони стають в оборону, одразу руйнуються надії всередині РФ, а провал очевидний", - зазначив він.

За словами Арестовича, після того, як російські загарбники втратили можливість захопити Київ і призначити свою владу, вони зазнали стратегічної поразки.

"Захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська - це останній їхній оперативний успіх. Оскільки резерви закінчуються, а оперативні провали насуваються, вони перекидають резерви із ключових напрямів. Для оборони захоплених рубежів. Це наближає розкриття стратегічного провалу", - резюмував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американськими конгресменами в Києві повідомив, що найближчі 3-6 тижнів стануть вирішальними у звільненні окупованих територій, зокрема йдеться про південні регіони.

Люди почали конкретно зриватися один на одного - Арестович про загальнонаціональну депресію

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