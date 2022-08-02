"Путін насолоджується, вбиваючи мирних жителів": австрійський аналітик розповів про фронт на Харківському напрямку

Найближчим часом суттєвих змін на Харківському напрямку не буде.

Таку думку висловив австрійський військовий аналітик Том Купер в інтерв'ю Суспільному.

"Такі персонажі, як Путін, насолоджуються, вбиваючи мирних жителів Харкова і околиць. Тому фронт на Харківському напрямку має вигляд замороженого. Я не очікую, що щось суттєво зміниться найближчим часом", — заявив Купер.

За словами аналітика, окупантам вдається тримати частину України вздовж кордону окупованою завдяки одній мотострілецькій дивізії. А на позиціях перед нею змішані луганські війська та кілька власних другорядних підрозділів.

"І це дозволяє їм тримати цю частину України окупованою. Вони задоволені, бо на більше у них немає сил і боєприпасів", — пояснив Купер.

Водночас, він зауважує, що росіяни називають цю частину України "розмінною монетою" й завдяки їй хочуть тримати Україну під тиском.

Нагадаємо, у Харкові окупанти вдарили касетними снарядами по мирних мешканцях.

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