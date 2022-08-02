"Путін насолоджується, вбиваючи мирних жителів": австрійський аналітик розповів про фронт на Харківському напрямку

Фронт на Харківському напрямку має вигляд "замороженого".
Найближчим часом суттєвих змін на Харківському напрямку не буде.
Таку думку висловив австрійський військовий аналітик Том Купер в інтерв'ю Суспільному.
"Такі персонажі, як Путін, насолоджуються, вбиваючи мирних жителів Харкова і околиць. Тому фронт на Харківському напрямку має вигляд замороженого. Я не очікую, що щось суттєво зміниться найближчим часом", — заявив Купер.
За словами аналітика, окупантам вдається тримати частину України вздовж кордону окупованою завдяки одній мотострілецькій дивізії. А на позиціях перед нею змішані луганські війська та кілька власних другорядних підрозділів.
"І це дозволяє їм тримати цю частину України окупованою. Вони задоволені, бо на більше у них немає сил і боєприпасів", — пояснив Купер.
Водночас, він зауважує, що росіяни називають цю частину України "розмінною монетою" й завдяки їй хочуть тримати Україну під тиском.
Нагадаємо, у Харкові окупанти вдарили касетними снарядами по мирних мешканцях.
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