Путін відвідав поранених окупантів у лікарні: Арестович розповів, навіщо президент РФ туди поїхав

Кремлівський диктатор Володимир Путін нещодавно демонстративно відвідав госпіталь з пораненими російськими солдатами, незважаючи на свою практично повну ізольованість від навіть найближчого оточення в умовах повномасштабної війни проти України.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович поділився думками, чому російський президент наважився на цей вчинок. Він зазначив, що Путін ніколи й нічого не робить просто так, а тому цей візит очільника Кремля мав конкретні завдання.

Про це Арестович розповів 25 травня у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Путін ніколи не їздить нікуди просто так. Коли людина вилазить із бункера та радісно їде до госпіталю - це знакова річ. Це знак підтримки найвищим військово-політичним керівництвом цілей і завдань кампанії. Ось нарешті символічно особисто поїхав до госпіталю, так би мовити, потиснути руку солдатам, подякувати за військову службу і сказати: "Ви молодці, хлопці, тримайтеся".

Це жест. Армія розуміє і суспільство, що Путін приділяє цьому велику увагу, підтримує - "Ми своїх не кидаємо, Росія вперед, бла-бла-бла". Для чого це знадобилося? По-перше, надійшли сигнали, що не все благополучно. По-друге, очевидно триває сценарій ескалації з їхнього боку і це є частиною кампанії, розрахованої як "назовні", так і "всередину", - сказав Арестович.

Нагадаємо, Арестович розповів, на якому напрямку російські окупанти найінтенсивніше наступають на Україну.

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