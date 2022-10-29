Путін навряд чи переживе поразку у війні з Україною — Буданов

Будавнов вважає, що Путін наврядчи переживе поразку у війні з Україною, тому в РФ уже шукають йому заміну.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов припустив, що російський диктатор Володимир Путін може не дожити до кінця війни в Україні. У Росії вже йдуть дискусії, хто може прийти йому на заміну.

Про це Буданов розповів в інтерв'ю The Drive.

"Навряд чи він (Путін - ред.) це переживе. І зараз у Росії точаться активні дискусії про те, хто прийде йому на зміну", — сказав Буданов.

При цьому очільник розвідки відмовився називати ймовірних наступників Путіна. За словами Буданова, сьогодні населення Росії продовжує підтримувати дії російського диктатора щодо війни в Україні.

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"Населення Російської Федерації підтримуватиме владу та її дії до самого розгрому Російської Федерації. І коли Росія програє, вони відразу почнуть говорити, що не мають до цього відношення і що їхні лідери були неправі", — підкреслив він.

Буданов переконаний, що зараз Росії не загрожує державний переворот, проте після поразки Путіна у війні проти України це станеться дуже швидко. Проте Буданов сумнівається, що наступник Путіна кардинально змінить позицію РФ.

"Я взагалі не вірю росіянам. Я не вірю, що за ним (Путіним - ред.) стоїть якась хороша людина, але хто б не прийшов до влади, обов'язково звинуватить Путіна у всьому поганому, що було зроблено", — додав Буданов.

Нагадаємо, Буданов розповів, що ЗСУ, ймовірно, звільнять Херсон до кінця листопада. Після цього окупанти можуть підірвати Каховську ГЕС, аби зупинити просування Сил оборони України в напрямку Криму.

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