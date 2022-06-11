Путін, найімовірніше, хоче взяти паузу на фронті: військовий експерт пояснив, навіщо

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що в перші дні війни Путін хотів "взяти Київ і отримати Україну як свого політичного васала". Однак зараз все змінилося.

Сьогодні ж Путін прагне закріпитися на позиціях, які він вже зайняв і, найімовірніше, взяти паузу.

Про це військовий експерт сказав в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"24 лютого Путін хотів взяти Київ і тут підписати своєрідний... я навіть не назвав би це актом капітуляції – для нас це був би акт капітуляції, а для нього це був би, припустимо, договір про "входження України до Союзної держави". Тобто він хотів взяти Київ і отримати Україну як свого політичного васала. Ось це головне – військова складова тут виступає як інструмент", – пояснив експерт.

Однак, за словами Жданова, сьогодні Путін хоче застовпити всі свої "досягнення", отримані до цього моменту. Тобто закріпитися на тій лінії фронту, яка є сьогодні, і, найімовірніше, взяти паузу.

"Він чудово розуміє, що подальший рух (в Україні – ред.) для нього буде дуже проблематичним. А ось взяти паузу для збору чергового угруповання військ і потім продовжити – це так", - припускає експерт.

Нагадаємо, оглядач CNN Натан Ходж переконаний, що мета Путіна в Україні - це відновлення Росії як імперської держави.

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