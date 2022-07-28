Путін призначив нового заступника міністра оборони: хто ним став

В Росії фюрер Путін призначив нового заступника міністра оборони Шойгу - ним став генерал, який раніше займався у відомості підбором кадрів.

Кремлівський диктатор Путін призначив нового заступника міністра оборони. Посаду отримав 63-річний генерал Віктор Горемикін.

Про це йдеться у документі, оприлюдненому на сайті правової інформації.

Зазначається, що президент РФ Путін призначив заступником міністра оборони Шойгу генерала Віктора Горемикіна. Раніше він обіймав посаду голови управління кадрів міноборони РФ.

Горемикін закінчив вище танкове командне училище, навчався в академії федеральної служби розвідки та в російській академії держслужби при президенті РФ. Також він має декілька нагород, зокрема “За заслуги перед Батьківщиною”.

Нагадаємо, що президент Литви нагородив Зеленського найвищою державною нагородою Литовської Республіки.

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