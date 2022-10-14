Путін назвав, скільки загалом росіян мобілізували і скільки уже перекинули на війну до України

Також Путін заявив, що протягом двох тижнів усі мобілізаційні заходи у РФ будуть завершені.

Очільник Кремля Володимир Путін повідомив, що Міністерство оборони РФ загалом мобілізувало 222 тисячі росіян на війну в Україну, із них - 16 тисяч уже воюють.

Про це російський диктатор сказав під час пресконференції у п'ятницю, 14 жовтня.

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"33 тисячі мобілізованих вже перебувають у підрозділах, а 16 тисяч виконують бойові завдання. Лінія зіткнення з Україною - 1,1 тис км. Охороняти її лише контрактниками неможливо, тому змушені були оголосити мобілізацію", - пояснив "фюрер".

Також Путін прокоментував, чи будуть в РФ розширювати обсяги мобілізації. Він завив, що нібито наразі немає необхідності у цьому. Також він додав, що протягом двох тижнів усі мобілізаційні заходи у країні будуть завершені.

Поки "мобікі" жаліються, що вони не мають жодної бойової підготовки і що їх кидають в Україну, як "гарматне м'ясо", Путін бреше і заявляє, що підготовка перед відправленням на фронт є. Первинна підготовка мобілізованих займає 5-10 днів, потім - 5-15 днів у частинах та додаткове злагодження у військах.

Що відомо про часткову мобілізацію у РФ

Указ про мобілізацію в РФ Путін підписав 21 вересня. Перед цим під час звернення до народу він заявив, що до війська будуть мобілізувати людей з досвідом, втім, на практиці повістки почали вручати не тільки їм. Як наслідок, чоловіки почали втікати з країни, що спричинило величезні черги на кордоні з Грузією. ЗМІ пишуть, що з країни виїхали 700 тисяч осіб.

Багато росіян, які до армії пішли, вже опинилися в Україні. На війні вже перебуває близько десяти тисяч мобілізованих. В РФ тим часом намалювали цифру втрат новопризваних солдатів: підтвердили загибель п’ятьох "мобіків" з Челябінської області.

У Держдумі вирішили боротися з ухилянтами від мобілізації. Один з депутатів вже розробляє законопроєкт, який допоможе боротися з чоловіками, які намагаються ухилитися від часткової мобілізації. Зокрема, він пропонує позбавити ухилянтів права працювати у держструктурах.

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