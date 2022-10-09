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Путін назвав вибухи на Кримському мосту "терактом" та звинуватив у всьому Україну

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Путін назвав вибухи на Кримському мосту "терактом" та звинуватив у всьому Україну

Фото: Associated Press

У Росії за один день провели "розслідування" та традиційно звинуватили українські спецслужби.

Володимир Путін у неділю, 9 жовтня, вперше прокоментував вибухи на Кримському мосту. Російський диктатор назвав вибух на мосту "терактом" та традиційно звинуватив у цьому Україну. 

Про це повідомляють російські пропагандисти. 

Путін у неділю, 9 жовтня, зустрівся з головою слідчого комітету РФ Бастрикіним. Російський чиновник за один день встиг провести "розслідування" та звинуватити в усьому українські спецслужби. За його даними, українським спецслужбам нібито допомагали громадяни Росії та іноземці. 

У відповідь диктатор Путін заявив, що "він навіть не сумнівається, що "теракт" був організований проти критичної інфраструктури". 

Вибухи на Кримському мосту: що відомо

У суботу, 8 жовтня, на Кримському мосту пролунали потужні вибухи. Окупаційна влада незаконно анексованого півострова заявила, що нібито вибухівку заклали у вантажівку та вона здетонувала під час руху по мосту. Як наслідок - частина дорожнього покриття обвалилась. 

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що підрив Кримського мосту ймовірно організували самі ж росіяни через внутрішньополітичні конфлікти. 

У неділю, 9 жовтня, росіяни почали масово тікати з анексованого Криму. На виїзді з півострова утворилась величезна черга із автомобілів, оскільки Кримський міст через пошкодження може пропускати невелику кількість авто. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
11к
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