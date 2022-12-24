Путін назвав війну "війною": у США закликали диктатора зробити наступний крок – вивести війська з України

У США закликали президента Російської Федерації Володимира Путіна визнати реальність після того, як він назвав війну в Україні "війною".

Президент Росії Володимир Путін вперше назвав війну в Україні "війною" і звинуватив у цьому Україну. Про це він заявив під час засідання російської Ради з розвитку громадянського суспільства та прав людини.

У свою чергу Державний департамент США прокоментував слова російського президента і вчергове закликав його до закінчення війни проти України.

Про це пише AFP.

"Від 24 лютого Сполучені Штати та решта світу знали, що "спеціальна військова операція" Путіна була неспровокованою та невиправданою війною проти України. Нарешті, після 300 днів, Путін назвав війну тим, чим вона є. Як наступний крок у визнанні реальності – ми закликаємо його закінчити цю війну, вивівши війська з України", – заявив представник Держдепу.

Путін вперше назвав "спецоперацію" війною і звинуватив Україну

На початку грудня російський диктатор Володимир Путін вперше назвав війну в Україні "війною" і звинуватив у цьому Україну.

Про це він заявив під час засідання російської Ради з розвитку громадянського суспільства та прав людини у відповідь на запитання колишнього українського журналіста Кирила Вишинського, якого СБУ підозрює у державній зраді.

Читайте також: