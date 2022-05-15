"Путін не дає згоди": у Міноборони розповіли про ситуацію на "Азовсталі"

"Путін не дає згоди": у Міноборони розповіли про ситуацію на "Азовсталі"

Для порятунку оборонців "Азовсталі" задіяні всі можливі міжнародні організації, практично всі лідери світу. Путін не дає згоди.

Держава дуже багато робить для того, щоб звільнити захисників "Азовсталі". Але це військова операція. Ці речі не можна говорити публічно.

Про це в етері телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Натомість ми змогли це донести і розповісти це відверто родичам, тому що вони мають право це знати. І більшість питань, я дуже сподіваюсь, що були зняті. Тому що ті пропозиції, які дуже часто в суспільстві - а давайте зробимо це, а давайте зробимо це - насправді вже було зроблено. Просто Путін не дає згоди на те, щоб ми могли звільнити наших оборонців "Азовсталі", - зазначила вона.

За словами Маляр, якби там можна було провести прямо зараз військову операцію і деблокаду, ЗСУ обов'язково це зробили. Натомість наразі розглядаються і розробляються різні плани, але це військові плани.

"Ми не можемо їх оголошувати. Наразі задіяні практично всі лідери світу для того, щоб говорити з Путіним. Наша держава з усіма з ними контактує. Задіяні всі можливі міжнародні організації, для того, щоб контактувати з Путіним", - сказала вона.

Тим часом родини і дружини оборонців робили вже публічне звернення до міжнародної спільноти, щоб вони втручались і допомагали в цій ситуації.

"Ми сподіваємось на те, що ми зможемо врятувати наших оборонців "Азовсталі", які фактично собою сьогодні заслоняють дуже багато регіонів України, оскільки оборона Маріуполя дає можливість концентрувати там велику кількість російських військ, які не можуть рухатись далі на інші регіони України", - резюмувала Маляр.

Нагадаємо, що українські захисники, які тримають героїчну оборону на маріупольському заводі "Азовсталь", перебувають у вкрай складній ситуації. На території заблокованого окупантами заводу перебуває близько 600 поранених українських захисників. З них 40 — у дуже важкому стані.

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