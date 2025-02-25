Путін не демонструє жодної готовності до завершення війни в Україні, незважаючи на значні втрати – ISW

Росія зіткнеться з низкою матеріальних, людських та економічних проблем через 12-18 місяців у випадку продовження війни. Але президент Росії Володимир Путін наразі не демонструє жодних ознак того, що він готовий до завершення бойових дій в Україні, незважаючи на зростання внутрішнього політичного та економічного тиску.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що тільки в 2024 році російські війська зазнали втрат понад 434 тисяч осіб, а Meduza і Mediazone в лютому 2024 року підрахували, що Росія втратила щонайменше 66 тис. - 88 тис. військовослужбовців протягом перших двох років війни, що свідчить про те, що втрати Росії значно зросли в 2024 році.

ISW продовжує оцінювати, що російські сили зазнали втрат транспортних засобів і артилерійських систем на полі бою, які є неприйнятними в середньостроковій і довгостроковій перспективі, враховуючи обмеженість російського оборонно-промислового потенціалу та запасів зброї та обладнання радянської епохи, і що російський апарат формування збройних сил намагається набрати достатню кількість солдатів, щоб підтримувати поточні темпи наступальних операцій Росії та рівень втрат.

Росіяни підтримують війну

ISW звертає увагу на нещодавні опитування, які показують, що росіяни все більше підтримують продовження Росією війни в Україні, поки вона не досягне повної капітуляції України, але одночасно громадяни РФ починають відчувати економічні збитки від трьох років російської війни, що ставить під сумнів здатність російського президента Володимира Путіна продовжувати балансувати між «хлібом та зброєю» в середньо- та довгостроковій перспективі.

"Кремлівська риторика щодо відносно швидшого темпу просування Росії на полі бою в останні місяці та постійні офіційні заяви про необхідність «денацифікації», «демілітаризації» та оголошення нейтралітету України — початкові заявлені Путіним воєнні цілі — ймовірно, мають вплив на більшість росіян, що заперечують відступ, вірячи, що Росія може досягти цих цілей шляхом продовження бойових дій. Однак затяжна війна Росії в Україні тисне на російську економіку, в тому числі через збільшення інфляції, витрати російського державного фонду багатства та загострення існуючої нестачі робочої сили. Росія, ймовірно, зіткнеться з низкою матеріальних, людських та економічних проблем через 12-18 місяців, якщо українські війська продовжуватимуть завдавати шкоди російським силам на полі бою нинішніми темпами, що ймовірно збільшить економічний тягар, який російське населення відчує на себе в майбутньому", - сказано у звіті.

Немає ознак готовності Путіна завершити війну

Проте як зазначають в інституті вивчення війни, Володимир Путін наразі залишається відданим продовженню своєї війни в Україні, незважаючи на зростання внутрішнього політичного та економічного тиску, і не демонструє жодних ознак переосмислення свого бажання змусити Україну капітулювати.

"Путіна, здається, не лякає ідея подальшого затягування війни, незважаючи на значні та ймовірно неприйнятні втрати особового складу та матеріальних засобів протягом останніх трьох років", - кажуть в ISW.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що наразі головним завданням залишається припинення вогню в Україні і перехід до мирних переговорів.