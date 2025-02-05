"Путін не дочекається": Зеленський відповів, наскільки його виснажила війна

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що як і всі українці, він "трохи втомився", але ні про яке виснаження через майже три роки війни не йдеться.

Про це він сказав в інтерв'ю британсько-американському журналісту Пірсу Моргану.

"Ні, Путін не дочекається цього і ніколи не побачить мене цілком виснаженим. Я, як і все в Україні, залишаюся таким самим, як і тоді [на початку повномасштабного вторгнення - ред.]", - наголосив президент.

Він додав, що через чотири місяці після початку війни усі трохи втомилися.

"Але ми маємо достатньо енергії, щоб боротися за наше існування і наше життя. Іншого шляху немає, тому я відчуваю, що в нас безумовно достатньо ресурсів, щоб боротися до досягнення справедливого та міцного миру в Україні", - зауважив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський сказав, що Путіну можна пояснити, чому він має закінчити війну. Це можуть зробити США та Китай, яким зовсім необов'язково воювати з Росією.

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