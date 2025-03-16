Путін не хоче миру: президент Фінляндії оцінив шанси на переговори

За його словами, Кремль не змінив своїх цілей, і це мають усвідомлювати всі учасники переговорного процесу.

Президент Фінляндії Олександр Стубб сумнівається у готовності Володимира Путіна йти на мирні переговори щодо України.

Про це пише Sky News.

"Путін не хоче припинення вогню і не хоче миру. Його початковою метою було знищити незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. По суті, припинити її існування", – заявив Стубб в інтерв’ю BBC.

За його словами, Кремль не змінив своїх цілей, і це мають усвідомлювати всі учасники переговорного процесу.

Оцінюючи ймовірність участі Путіна у мирних перемовинах, президент Фінляндії зазначив: "Я думаю, що шанси жахливі".

Нагадаємо, що директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара зазначає, що для президента Росії Володимира Путіна припинення вогню є "не цікавим". Натомість він хоче одразу мирну угоду, яка задовольнятиме всі його бажання.