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"Путін не хоче миру": Столтенберг заявив, що наступ Росії на Україну вже почався

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
377
Час на прочитання
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"Путін не хоче миру": Столтенберг заявив, що наступ Росії на Україну вже почався

Фото: Associated Press

У НАТО вважають, що Путін не планує закінчувати війну проти України.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що повторний наступ Росії на Україну вже почався. Він наголосив, що це свідчить про те, що Путіну не потрібен мир. 

Про це він сказав під час свого брифінгу. 

Столтенберг зазначив, що Путін не планує погоджуватись на мир та закінчувати війну. Він наголосив, що про це свідчить повторний наступ окупаційної армії на Україну. 

Генсек НАТО пояснив, що судячи із кількості військ, які сконцентрувала окупаційна армія на сході України, все свідчить про те, що повторний наступ уже триває. Він наголосив, що країни НАТО повинні пришвидшити передавання Україні зброї, щоб росіяни не отримали переваг на полі бою. 

Повторний наступ Росії на Україну 

Наприкінці 2022 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своїй статті повідомив, що Росія планує новий масштабний наступ на територію України. Він переконаний, що під загрозою перебуває також і Київ. 

Слова Залужного підтверджує і політичне керівництво України, зокрема президент Володимир Зеленський. 

Експерти вважають, що росіяни захочуть просунутись на Донбасі та у Запорізькій області. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
377
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