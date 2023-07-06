Путін не контролює ситуацію в регіонах, які підтримують Пригожина: Зеленський про політичну ситуацію в РФ

Заколот ватажка терористів Пригожина підтримали 19 регіонів РФ.
Відповідь Путіна на дії Пригожина під час заколоту була слабкою. Путін “завалив” свою вертикаль влади та продемонстрував, що він нічого не контролює
Про це в інтерв’ю CNN розповів президент України Володимир Зеленський.
“Ми бачимо реакцію Путіна на дії “вагнерівців”. Вона слабка. Він нічого не контролює. І саме кроки “вагнерівців” вглиб Росії і окупацію деяких регіонів говорить про те, як це просто зробити. Він не контролює ситуацію в регіонах, він не контролює безпекову ситуацію. Ми розуміємо, що майже вся його армія на території України і тому “вагнерівці” так легко йшли. Путін не контролює регіональну політику та тих людей, хто там. Тобто вся вертикаль, яка у нього була - вона посипалася”, - наголосив президент.
За його словами, згідно з аналітикою, половина Росії підтримала Пригожина. Українська розвідка повідомила, що Кремль сам проводив відповідну аналітику: 18-19 регіонів РФ підтримали дії Пригожина, і 21 регіон підтримав Путіна.
“Половина людей в Росії дуже сильно коликахається тому що вони побачили, що це вже інший Путін щодо його потужності. І саме зараз, коли він допустив свою історичну помилку - наступ на Україну - це породило все інше: силу “вагнерівців”, відомість Пригожина, неконтрольованість в РФ”, - зазначив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що Росія втратила 220 тисяч військових після вторгнення до України.
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