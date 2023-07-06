Путін не контролює ситуацію в регіонах, які підтримують Пригожина: Зеленський про політичну ситуацію в РФ

Відповідь Путіна на дії Пригожина під час заколоту була слабкою. Путін “завалив” свою вертикаль влади та продемонстрував, що він нічого не контролює

Про це в інтерв’ю CNN розповів президент України Володимир Зеленський.

“Ми бачимо реакцію Путіна на дії “вагнерівців”. Вона слабка. Він нічого не контролює. І саме кроки “вагнерівців” вглиб Росії і окупацію деяких регіонів говорить про те, як це просто зробити. Він не контролює ситуацію в регіонах, він не контролює безпекову ситуацію. Ми розуміємо, що майже вся його армія на території України і тому “вагнерівці” так легко йшли. Путін не контролює регіональну політику та тих людей, хто там. Тобто вся вертикаль, яка у нього була - вона посипалася”, - наголосив президент.

За його словами, згідно з аналітикою, половина Росії підтримала Пригожина. Українська розвідка повідомила, що Кремль сам проводив відповідну аналітику: 18-19 регіонів РФ підтримали дії Пригожина, і 21 регіон підтримав Путіна.

“Половина людей в Росії дуже сильно коликахається тому що вони побачили, що це вже інший Путін щодо його потужності. І саме зараз, коли він допустив свою історичну помилку - наступ на Україну - це породило все інше: силу “вагнерівців”, відомість Пригожина, неконтрольованість в РФ”, - зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Росія втратила 220 тисяч військових після вторгнення до України.

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