"Путін не має часу чекати": військовий експерт спрогнозував, чи буде новий великий наступ 24 лютого

Росія не зможе повторити такий самий масштабний наступ на територію України, як це було 24 лютого 2022 року, проте Путін ймовірно вимагає від окупантів захопити Донецьку та Луганську області.

Про це у коментарі "24 каналу" сказав військовий експерт, заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

Військовий експерт вважає, що такого масштабного наступу, як це було 24 лютого, більше не буде. Проте Росія може намагатись вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Також, на думку Самуся, ще 2-3 тижні загрози наступу з Білорусі не буде.

"Чого хоче Росія насправді – це дійсно захопити Донбас в найкоротші терміни, тому що Путін далі не має часу, він не може чекати. В тому числі він не може чекати до 24 лютого, тому що йому потрібно виступати перед федеральними зборами", – сказав Самусь.

Експерт пояснив, що Росія концентрує великі сили в районі Бахмута, на Вугледарському та Лиманському напрямках.

"У них постійно йдуть повтори одних і тих же підходів. То "стрибок мангуста", то захопити Донбас, потім у них взагалі ідіотські ідеї, як, наприклад, знищити енергетичну інфраструктуру та переламати таким чином Україну та Захід і потім знову спробувати захопити ініціативу", – сказав Самусь.

Війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабний наступ на територію України. Того ж дня російський диктатор Путін оголосив про "спецоперації з демілітаризації та денацифікації України". Тиран також звернувся до ЗСУ з вимогою "скласти зброю та йти додому".

Окупанти планували захопити Київ та встановити у столиці свою маріонеткову владу, проте ЗСУ поламали плани диктатора Путіна.

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