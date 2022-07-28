Путін не має іншого сценарію: політолог розповів, чи здійснять росіяни наступ на Київ

Про можливий сценарій подальших дій російської армії розповів політолог, боєць ЗСУ Кирило Сазонов.

Так, Сазонов зазначив, що єдиний важіль тиску, який можна використати, щоб Україна та Захід пішли на компроміси - загроза безпосередньо Києву.

"Ми готові до оборони, це не лютий місяць, але я розумію, що Путін не має іншого сценарію. Лише жорсткий наступ на Київ, оточення Києва чи вихід на позиції штурму. І тоді можна щось диктувати і нам, і Брюсселю, і Лондону, і Вашингтону. Тільки у цій ситуації. Тому він має піти на Київ”, - заявив Сазонов в інтерв'ю виданню "Хвиля".

Також військовий прокоментував бої за Лисичанськ, який ЗСУ залишили згідно з планом командування.

"Нас ніхто звинувачувати не буде, ЗСУ, але командування "все пролуготіло", "здали Лисичанськ за тиждень". За який тиждень? Від березня йдуть бої в Лисичанську. Тобто Сєвєродонецьк по-своєму, а до Лисичанська зараз заходять з іншого боку. І там пишуть цілком серйозні люди, причому деякі на якихось офіційних посадах, що річка - природний бар'єр, далі гори - на них зручно триматися, можна було триматися місяцями... Місяцями і трималися. На пагорбах стоїть наша арта, ми перед нею, далі орки та їхня арта... Тільки вони йдуть не з Сєвєродонецька, не з берега Донця. Вони йдуть з боку Попасної, Тошківки, Новотошківки, Гирського. Ми їх там зустрічаємо. Відповідно, йдуть цими ж пагорбами, річка у них і у нас з одного боку", - сказав Сазонов.

Нагадаємо, на думку екскомандувача військ США в Європі Бена Годжеса, ЗСУ зможуть відкинути окупантів на так звану лінію 23 лютого до кінця 2022 року, але для цього є умова.

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