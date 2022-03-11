Путін не має кінцевої мети війни та може застосувати хімічну зброю - директор ЦРУ

Бернс вважає, що саме з цієї причини Путін продовжує погоджуватись на переговори.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс припустив, що президент Росії Володимир Путін не має стійкої кінцевої мети свого вторгнення в Україну.

Про це Бернс сказав на засіданні Комітету Сенату США з питань розвідки, пише ABC News.

Він вважає, що саме з цієї причини Путін продовжує погоджуватись на переговори з Україною щодо урегулювання з тактичних причин.

Також читайте Гра в миротворця: чому Ердоган прагне зберегти гарні відносини з Путіним

"Зважаючи на репутацію Путіна, зважаючи на те, що він ненавидить діяти, як він вважає, з позиції слабкості, що він має визнавати або сприймати помилки, - це напевно ризикована справа для нього (продовжувати війну - ред.)", - сказав Бернс.

Директор ЦРУ сказав, що Путін перетворює Росію на "пропагандистську бульбашку".

"Я не вірю, що він може відгородити на невизначений термін від правди, особливо, коли реальність починає "проколювати цю бульбашку". Зростають реальні дані про вбитих і поранених, які надходить у домівки. Реальність економічних наслідків для звичайних росіян... Реальність жахливих кадрів лікарень і шкіл, які зазнають бомбардувань в Україні, а також велика кількість жертв серед цивільного населення. Я не думаю, що він може приховати правду на невизначений термін", - сказав Бернс.

Він вважає, що необхідно зосередити увагу на потенційному застосуванні Росією хімічної зброї, як під виглядом "операції під чужим прапором", так і напряму.

"Це те, що, як усі ви дуже добре знаєте, є частиною російської "методички". Вони застосовували це озброєння проти власних громадян. Вони щонайменше спонукали до застосування у Сирії та інших місцях. Тож це те, що ми серйозно сприймаємо", - наголосив він.

Читайте також: