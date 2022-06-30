Путін не має таких територіальний претензій до Швеції та Фінляндії, як до України

Путін не має таких територіальний претензій до Швеції та Фінляндії, як до України

Російський президент заявив, що вступ скандинавських країн до НАТО його не надто хвилює через відсутність суперечок щодо їхніх територій.

Президент Російської Федерації Володимир Путін, порівнюючи вступ Швеції та Фінляндії до НАТО та прагнення до інтеграції із Альянсом України, заговорив про “територіальні суперечки” та “проблеми”, які має Москва з нашою державою.

Відповідь Путіна журналістам цитують російські ЗМІ.

"У нас немає таких проблем зі Швецією та Фінляндією, які, на жаль, є з Україною. У нас немає територіальних питань та суперечок. У нас немає нічого, що могло б турбувати з погляду членства Фінляндії та Швеції в НАТО”, - заявив господар Кремля.

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“Дозволяючи” скандинавським державам приєднатися до Альянсу, Путін водночас пригрозив їм “дзеркальною відповіддю”.

“Хочеться їм у НАТО — будь ласка. Тільки вони повинні ясно і чітко уявляти собі - раніше не було жодних загроз для них, але у разі розміщення там військових контингентів та інфраструктури ми змушені будемо відповідати дзеркально", - заявив російський президент.

Нагадаємо, Путін також прокоментував слова лідерів країн G7, які напередодні на саміті висміяли диктатора за фото з голим торсом верхи на коні.

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