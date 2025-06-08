Путін не може оговтатися від операції "Павутина": стратегічні можливості Росії безповоротно підірвані

Кремлівський диктатор Володимир Путін / © Associated Press

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Росія не може замінити бомбардувальники, знищені українськими безпілотниками під час операції «Павутина». Такі машини, як пошкоджені літаки, не виробляються десятиліттями, і Кремлю доведеться довго чекати нових літаків дальньої авіації. За даними НАТО, «ЗСУ вдалося пошкодити понад 40 російських літаків».

Про це пише польське видання Onet.Wiadomosci.

Критичні втрати: бомбардувальники на межі можливостей

Джастін Бронк, експерт з авіації Лондонського королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), стверджує, що знищені бомбардувальники Ту-95МС та Ту-22М3 входили до складу парку дальніх бомбардувальників, який Росія використовувала протягом усієї війни для ракетних ударів по українських містах та об’єктах.

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«Україні вдалося пошкодити понад 40 російських літаків. Від 10 до 13 із них були знищені, включаючи як мінімум один розвідувальний літак А-50, у Росії їх лише кілька і вони дуже цінні», — повідомляє The Moscow Times з посиланням на інформацію НАТО.

Західні експерти, опитані Reuters, зазначають, що операція «Павутина» не суттєво вплине на ядерний потенціал Росії, який переважно складається з ракет наземного та підводного базування. Проте відеокадри ударів безпілотників, поширені СБУ, показують, що деякі з пошкоджених літаків були оснащені крилатими ракетами Х-101. Ці ж літаки періодично здійснюють патрульні польоти в Арктиці та інших регіонах для демонстрації сили Москви.

До вторгнення у 2022 році Росія мала флот з 50-60 літаків Ту-95МС, близько 60 Ту-22М3, а також близько 20 важких бомбардувальників Ту-160М. Бронк оцінює, що Росія втратила понад 10 відсотків свого об’єднаного парку Ту-95МС і Ту-22М3, враховуючи атаки в рамках операції СБУ «Павутина» та більш ранні втрати. За даними Oryx, Росія втратила п’ять Ту-22М3 та один Ту-95М. На думку Бронка, ці втрати «спричинять серйозний тиск на ключовий потенціал Росії, який і так діяв на межі своїх можливостей».

СБУ та Генштаб ЗСУ повідомили, що їм вдалося знищити 41 літак ВКС РФ, включаючи Ту-95МС, Ту-22М3 та дальній розвідувальний літак А-50. За оцінками США, було атаковано до 20 літаків, з яких близько 10 були знищені.

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Проблеми з заміною та майбутні перспективи

Заміна Ту-95М і Ту-22М3 буде проблематичною для Росії. Дуглас Баррі, експерт з авіаційних технологій Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні, зазначає, що ці літаки були зняті з виробництва ще за радянських часів, а ті, що досі використовуються, були модернізовані. Він вважає вкрай малоймовірним відтворення саме цих літаків, і невідомо, чи є у Росії взагалі придатні до експлуатації фюзеляжі. Крім того, західні санкції обмежують постачання компонентів, таких як мікропроцесори, необхідні для виробництва авіоніки.

Росія виробляє Ту-160М, але лише чотири на рік. Розробка багатоцільового стратегічного ракетоносця наступного покоління також просувається повільно. Випробувальні польоти заплановані лише на наступний рік, а виробництво може розпочатися не раніше 2027 року.

Ганс Крістенсен з Федерації американських вчених вважає, що зараз, після втрати частини дальньої авіації, з погляду Москви було б краще прискорити цей процес, однак це малоймовірно. Бронк з RUSI також скептично налаштований щодо цього.

«Через брак бюджетних коштів і санкції на постачання матеріалів і технологій в Росію реалізувати програму [запуску виробництва літака нового покоління — ред.] в найближчі п’ять років, не кажучи вже про прискорення, буде складно», — зазначив він.

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Мік Малрой, колишній чиновник Пентагона, вважає, що операція «Павутина» увійде в історію як одна з найефективніших спецоперацій з використанням даних розвідки.

Нагадаємо, удари українських FPV-дронів по російській стратегічній авіації — це не лише унікальна операція, яка була реалізована вперше в історії. Вона призвела до втрати третини російських носіїв далекобійних крилатих ракет та завдала колосальних збитків для ворога. У СБУ вже порахували, що операція «Павутина» коштувала Росії 7 млрд збитків.