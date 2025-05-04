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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Путін не може припинити війну: в Bild вказали на велику проблему Кремля, яку неможливо вирішити

У західних урядах поширюється суперечлива підозра, що із закінченням війни в Україні Путін зіткнеться із катастрофою.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Абрамова Юлія Абрамова
Путін не може припинити війну: в Bild вказали на велику проблему Кремля, яку неможливо вирішити

Проблеми у кремлівського очільника Володимира Путіна / © Associated Press

Коли війна закінчиться, у кремлівського очільника Володимира Путіна виникне проблема катастрофічного характеру.

Про це пише видання Bild.

За інформацією видання із посиланням на посадовців у західних урядах, Путін загнав РФ у глухий кут, адже цілей війни в Україні не досягнуто, російська економіка тримається на воєнному виробництві, а сотні тисяч росіян годуються з фронту — від заводів до окопів.

«Але головний страх Кремля — „герої СВО“. Десятки тисяч травмованих, озвірілих, звиклих до легких грошей чоловіків, які за російськими мірками отримали величезні виплати, повернуться в бідні регіони, де немає роботи, ні перспектив. І тоді очікується сплеск насильства та зростання злочинності». — йдеться у виданні.

Експерти вже порівнюють цю майбутню хвилю з поверненням афганців та чеченців у 90-х роках ХХ ст.

Нагадаємо, солдати армії РФ захопили черговий населений пункт на Донеччині. Ворог окупував Зелене Поле у Донецькій області та просунувся біля Нового і Новомихайлівки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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