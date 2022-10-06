Втратить своє життя: Зеленський пояснив, чому Путін не наважиться вдарити ядерною зброєю по Україні

Глава держави Володимир Зеленський впевнений, що російський диктатор Володимир Путін не наважиться завдати ядерного удару по Україні, оскільки він розуміє, що після цього він не зможе "зберегти своє життя".

Про це президент України сказав під час звернення до урядовців, політологів та експертів в Інституті Лоуі.

"Директор Росії дуже любить своє життя. І я думаю, що він розуміє, що після застосування ядерної зброї він буде неспроможний зберегти своє життя. Я в цьому впевнений", - пояснив він.

Відповідь США у разі застосування РФ ядерної зброї по Україні

Нагадаємо, британське видання The Sun 6 жовтня опублікувало статтю, в якій описало п'ять варіантів, як Америка може відреагувати на використання Путіним ядерної зброї проти України. Автори статті пишуть про:

Удар у відповідь по Росії, зокрема по Москві.

Удар по російських військах на лінії фронту в Україні.

Обмежений ядерний удар по Криму.

Удар по Чорноморському флоту Росії.

Посилення санкцій, яке було б зовсім недостатнім аргументом для подальшого ядерного стримуванняу світі.

Тактичну ядерну зброю Путін може застосувати навесні – Стів Коен