Путін не наважився особисто відповідати за удари по “центрах прийняття рішень” в Україні

Путін не наважився особисто відповідати за удари по “центрах прийняття рішень” в Україні

Російський президент заявив, що за "червоні лінії" відповідає "військово-політичне керівництво країни".

Президент РФ Володимир Путін запевнив, що перетин Україною “червоних ліній” отримає жорстку відповідь, але не уточнив, якою саме вона буде і хто прийматиме відповідне рішення.

Про це він говорив у п’ятницю, 17 червня, під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

“Стосовно "червоних ліній". Це, дозвольте, я залишу при собі, тому що це з нашого боку означатиме досить жорсткі дії щодо "центрів прийняття рішень", - сказав він.

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За його словами, відповідне рішення прийматиме “військово-політичне керівництво” РФ.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони РФ погрожували завдати ударів по “центрах прийняття рішень”, зокрема у Києві, у разі “диверсій” та ударів українськими військами по об'єктах в Росії.

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