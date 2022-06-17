Путін не наважився особисто відповідати за удари по “центрах прийняття рішень” в Україні

Російський президент заявив, що за "червоні лінії" відповідає "військово-політичне керівництво країни".
Президент РФ Володимир Путін запевнив, що перетин Україною “червоних ліній” отримає жорстку відповідь, але не уточнив, якою саме вона буде і хто прийматиме відповідне рішення.
Про це він говорив у п’ятницю, 17 червня, під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.
“Стосовно "червоних ліній". Це, дозвольте, я залишу при собі, тому що це з нашого боку означатиме досить жорсткі дії щодо "центрів прийняття рішень", - сказав він.
За його словами, відповідне рішення прийматиме “військово-політичне керівництво” РФ.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони РФ погрожували завдати ударів по “центрах прийняття рішень”, зокрема у Києві, у разі “диверсій” та ударів українськими військами по об'єктах в Росії.
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