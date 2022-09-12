Путін не переживе поразку у війні і повернення Криму - The Telegraph 

Успіхи української армії на північному сході, зокрема звільнення міста Ізюм, яке є ключовим залізничним вузлом, були найважливішими досягненнями України.

Наразі є ознаки того, що нинішній наступ ЗСУ надалі може значно відсунути лінію фронту.

Зокрема, дослідник воєн Майк Мартін на The Telegraph написав про блискавичну швидкість контрнаступу ЗСУ.

"Останні 72 години вивчатимуть історики та військові, адже українцям вдалося відвоювати понад 3 000 квадратних кілометрів окупованих територій", - зазначив автор.

Ізюм та Купʼянськ, пише видання, є ключовими містами, без яких російські війська не зможуть ефективно забезпечувати свої сили на сході України. У ширшому контексті це означає, що російське військо в Україні розпадається, а до проблем з людьми та логістикою додався страх оточення.

«Ситуація має такий вигляд, що ЗСУ розділили російські сили. І наразі найважче буде досягти успіху в Криму ― але щойно буде зруйновано Керченський міст, повернення Криму стане питанням часу», - впевнений Мартін.

Для Путіна це означатиме кінець, а от що чекатиме на Росію, невідомо.

Нагадаємо, російські окупанти втекли з Ізюма та Куп'янська — головних міст у Харківській області. Українські військові витіснили ворога із селища Ямпіль та міста Сватове Луганської області. На деяких ділянках ЗСУ просунулися до кордону з РФ.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв 11 вересня про перехід під контроль ЗСУ села Піщане Старобільського району Луганської області.

Збройні сили України змогли просунутися на десятки кілометрів у Херсонській області. 10 вересня стало відомо про знищення 70 російських військових, 9 танків та 2 гаубиць "Мста-Б".

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