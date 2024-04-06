Путін не погодиться на перемовини – це ілюзія: як США та НАТО можуть закінчити війну – Портников

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав два сценарії закінчення війни в Україні. Й обидва пов’язані із західною допомогою. Один варіант – це те, що союзники зможуть надати Україні достатньо воєнної допомоги, для того, щоб вона звільнила свої території. Інший – цієї допомоги не буде, і тоді Росія отримає можливість захопити ще якусь частину території України.

Журналіст та політичний експерт Віталій Портников на своєму Youtube-каналі пояснив, чому диктатору Володимиру Путіну байдуже до перемовин про мир і що може змусити його закінчити війну проти України.

До того ж у другому варіанті, якщо Росія отримає можливість захопити ще якусь частину території України, на думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, Захід опиниться в ще складнішій ситуації, ніж тепер. А от звільнення України внаслідок воєнної допомоги від країн-членів НАТО, є запорукою того, що Володимир Путін усвідомить, що не зможе виграти війну, і погодиться на перемовини, де Україна отримає сильну позицію. Єнс Столтенберг упевнений, що цього можна досягти.

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"Звичайно, можна погодитися з тим, що Захід має надавати Україні подальшу допомогу для того, щоб Україна мала можливість стримати наступ російських військ, а в майбутньому могла звільнити свої території. Але виникає запитання, а чому генсек НАТО вирішив, що якщо Путін втратить якісь території в Україні, він погодиться на перемовини про закінчення війни. Така ілюзія щодо готовності Кремля до перемовин у разі територіальних втрат вже існувала 2022 року. Але жодних перемовин після втрати Херсонщини й Харківщини у Москві не захотіли", - зауважив журналіст.

Віталій Портников зазначив, що ілюзія про те, що Путін погодиться на перемовини у результаті українського наступу на російські позиції, проіснувала весь 2023 рік. Зараз багато хто продовжує пояснювати, що перемовин не було, тим, що не було результатів українського контрнаступу, але це не так.

Якщо 2024 року українській армії вдасться досягти територіальних успіхів, це не означає, що Росія погодиться на якісь перемовини. Ба більше, таких перемовин нема не тільки в політичному календарі, а й у голові Володимира Путіна.

"Тому що вся війна Росії з Україною відбувається в Україні. У самій Російській Федеарції за ці 10 років не відбулося практично нічого, що б реально позначилося на житті більшості населення. Навіть ситуація у Бєлгородській області, як ми бачимо, не позначилася на настроях росіян, які голосували за Путіна без розуміння того, що переобрання диктатора означає продовження війни або й початок нових конфліктів, про які вже розмірковують у резиденції російського президента", - пояснює експерт.

Володимир Путін може експериментувати до того часу, поки він усвідомлює, що Захід не зацікавлений у тому, щоб війна перейшла на територію Росії. Коли державний секретар США Ентоні Блінкен каже, що Вашингтон не підтримує українські удари по російських нафтопереробних заводах, коли на Заході не погоджуються з тим, що у Росії можуть відбуватися рейди, коли в ООН засуджують обстріл Єлабуги, підприємства, де збирали дрони для обстрілів цивільного населення України. До цього моменту Володимир Путін може бути впевнений, що він може продовжувати війну доти, доки в нього вистачить, демографічних, економічних та воєнних ресурсів.

"Адже війна, яка відбувається на території іншої країни, – це й не війна зовсім. Це те, як і назвав Путін, – спєцоперація. Це дивна ситуація, яку я вважаю шизофренічною. До того часу, поки Захід говоритиме, що він проти того, щоб Україна знищувала російські об'єкти інфраструктури, до того часу, поки Україна буде відхрещуватися від вторгнення військових на територію країни, яка веде проти неї війну, до того часу, поки для росіян не існуватиме війни, а лише якась спецоперація у чужій державі для боротьби з міфічними нацистами, – жодних умов для перемовин про закінчення війни не буде. Це мають зрозуміти і громадяни України, і генсек НАТО, і президент США, і взагалі всі, хто говорить про розвиток подій".

Збройні сили України не можуть зупинити війну ні в разі, якщо звільнять велику частину території від ворога, ні якщо їм вдасться зупинити наступ росіян. Не територія визначає закінчення війни, а політичні передумови, які б змусили російського президента подумати про майбутнє власної влади й держави.

Передумови для закінчення війни – це коли страждають дві країни, а не одна, це коли для жертви агресії створюються такі умови, які стають загрозливими для країни-агресорки.

"Потрібне реальне запрошення до НАТО. Реальна гарантія того, що якщо Росія продовжить свій наступ на територію України, їй загрожуватиме ядерний конфлікт. А не заяви генерального секретаря НАТО чи президента США, тому що ці заяви Володимиру Путіну не дуже цікаві. До того часу, поки західна політична еліта буде жити у парадигмах минулого, а самі українці – в ілюзіях про те, як має завершитися війна, у Путіна є широка дорога для продовження бойових дій на невизначений час", - резюмував Віталій Портников.

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