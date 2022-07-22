Путін не покидає надій захопити Київ: голова розвідки Естонії назвав довгострокову та короткострокову цілі диктатора у війні

Короткострокова ціль - захоплення Донбасу. Також у російського диктатора є середньострокова перспектива, пов'язана із так званим Придністров'ям.

Про це розповів г олова естонського департаменту зовнішньої розвідки Мікк Маран на безпековому форумі, що відбувся в американському Аспен, пише ERR.

"Довгострокова мета Путіна – взяти під контроль Київ та усунути український уряд, у середньостроковій перспективі він хоче встановити сухопутне поєднання із сепаратистським Придністров'ям у Молдові, а у короткостроковій - як і раніше, зосереджений на Донбасі", - вважа є очільник естонської розвідки.

За оцінкою Маррана, збройні сили Росії не мають можливості "включити другу передачу", а тому Москва свідомо прикладає в Україні максимум можливих зусиль. Він додав, дії Росії в Україні ускладнюються нестачею людських ресурсів, тому що військові РФ зазнають величезних втрат. За його оцінкою, російські Збройні сили втратили вбитими до 15 000 осіб, хоча точний розмір втрат дуже складно оцінити.

"Ми щодня бачимо, що це дуже великий виклик для Росії, з яким їй доводиться мати справу", - сказав Марран.

Як повідомляли раніше, е стонська розвідка невпевнена, що Україна зможе повернути усі окуповані Росією території. Водночас там вірять у перемогу України у війні та що президент Росії Путін не зможе досягти своєї мети щодо завоювання Києва та більшої частини України.

Втрати ворога на 21 липня: за добу знищено 100 загарбників, 4 танки та 7 панцирників

Читайте також: