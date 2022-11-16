Путін не поїхав на G20 оскільки боявся, що його там вб'ють - Клімкін

Путін не поїхав на саміт G20 оскільки боявся того, що там його можуть вбити.

Очільник Кремля Путін не поїхав на саміт G20, який відбувся 15 листопада на Балі, оскільки боявся того, що там його можуть вбити.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив дипломат Павло Клімкін.

За його словами, Путін проявив свою хамську поведінку по відношенню до саміту та лідерів держав.

"Саміт G20 був не просто приниженням для Путіна. Путін поводився дуже по-хамські. Він не дозволив собі звернутись до лідерів G20 навіть в режимі онлайн. Я вважаю, що головною причиною того, чого він не поїхав на саміт G20, став не стан здоровʼя, не бажання бути у Москві, або якісь інші причини, а звичайний страх. Страх за своє життя. Путін дуже боявся, що його просто ліквідують на Балі", - зазначив Павло Клімкін.

Також він додав, що в майбутньому відмова фюрера їхати на саміт дасть про себе знати. Це була його “велика помилка”.

"Що стосується Лаврова, то це взагалі було щось дивне. Він зустрівся з китайським міністром МЗС та генеральним секретарем ООН і на цьому все. Це означає менше, ніж нічого. Хочу також наголосити, що рішення Путіна не поїхати на саміт G20 ще йому відібʼється. Особливо це відчувають у російських елітах. Оскільки всім стає зрозумілим, що з Путіним ніхто не хоче мати справи”, - наголосив дипломат.

Що відомо про саміт G20

15 листопада на Балі відбувся саміт, на який з'їхалися лідери різних держав. Президент України Володимир Зеленський виступав в режимі онлайн.

Підчас засідання Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. Загалом окупанти випустили по різним містам нашої держави майже 100 ракет.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що уражені енергосистема, підприємства, житлові будинки. Зокрема, в Києві зафіксовані влучання за трьома адресами столиці. Після чого в низці областей вимкнули світло.

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