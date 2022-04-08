Путін не просто так відмовився від спроб захопити Київ - Defence News

Путін не просто так відмовився від спроб захопити Київ - Defence News

Плани президента Росії провалилися.

Президент Росії Володимир Путін міг відмовитися від спроб захопити Київ і перемкнути увагу на схід і південь України. У Пентагоні впевнені, що на східному фронті будуть відкриті танкові бої та наступальні дії всіх сторін.

Про це пише американське видання Defence News із посиланням на виступ міністра оборони США Ллойда Остіна на слуханнях у комітеті Сенату збройних сил.

"Путін думав, що зможе дуже швидко захопити Україну, але він помилявся", — сказав глава Пентагону.

Остін наголосив на готовності Сполучених Штатів продовжувати постачати зброю Збройним силам України (ЗСУ) у міру того, як війна вступає до наступної фази.

Нагадаємо, 3 квітня представники Білого дому та НАТО заявили, що війна в Україні ще далека до свого закінчення. Зокрема, генсек Альянсу сказав, що "нам не варто бути занадто оптимістичними, оскільки атаки триватимуть".