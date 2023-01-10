Путін не сказав Сі Цзіньпіну про початок війни проти України: Китай вважає, що РФ програє

Російський диктатор Володимир Путін не повідомляв китайському лідеру Сі Цзіньпіну про плани напасти на Україну. Тепер у Китаї вважають, що Росія ймовірно програє війну проти України.

Про це пише Financial Times.

Раніше повідомлялось, що ймовірно Сі Цзіньпін ще 4 лютого 2022 року міг знати про плани Путіна почати війну проти України. Проте п'ятеро китайських чиновників, які знайомі з ситуацією, спростували цю інформацію. У Китаї зазначають, що Путін лише сказав лідеру Китаю про те, що "якщо Україна провокуватиме Росію, то отримає відповідь". Тоді в Китаї вважали, що може бути локальний військовий конфлікт, а не повномасштабне вторгнення на територію України.

Через це в Китаї навіть понизили у посаді заступника міністра закордонних справ Ле Юйчен, бо він не зміг спрогнозувати широкомасштабну агресію.

Попри декларовану співпрацю з Росією деякі китайські чиновники зазначають, що "їхня країна не довіряє Путіну".

Видання стверджує, що зараз Китай хоче продемонструвати те, що готовий стримати Путіна, якщо той наважиться застосувати ядерну зброю, та взяти участь у післявоєнній відбудові України.

Сі Цзіньпінь ж намагається бути миротворцем та заявляє Путіну про необхідність припинити війну проти України.

У КНР вважають, що Росія ймовірно не зможе перемогти у війні проти України та стане після цього слабкою державою.

Нагадаємо, представник Державного департаменту США Нед Прайс попередив Китай, якщо ця країна надасть Росії військову допомогу для продовження війни проти України.

Також у Китаї заявили про бажання покращити відносини зі США.

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