"Путін не такий сміливий хлопець, щоб плюнути в обличчя Сі Цзіньпіну: Жданов про ризик потужного наступу РФ

Військовий експерт Олег Жданов висвітлив політичний аспект можливого наступу Росії 24 лютого. За його словами, багато залежатиме від Китаю та мирного плану, який має оприлюднити лідер КНР Сі Цзіньпін.

Про це Жданов сказав на своєму ютуб-каналі.

Він нагадав, що 24 лютого лідер Китаю має оголосити свій мирний план щодо врегулювання війни Росії проти України.

"У Китаї день настає набагато раніше, ніж у Москві. Якщо КНР вранці опублікує план, і після цього Путін (очільник Кремля - ред.) посуне авіаційну армаду проти України, не думаю, що Путін є таким сміливим хлопцем, щоб так відкрито плюнути в обличчя китайському лідерові. Він готовий узгоджувати з ним усі питання, аби Китай його підтримав. Отже, я не думаю, що Путін готовий "плюнути в колодязь, з якого п'є воду", - зазначив Жданов.

Він також наголосив, що попереду звернення очільника Кремля до Федеральних зборів.

"Побачимо, що нам 22 лютого принесе. Якщо це знову буде промова-пшик, то я не думаю, що варто чекати на щось потужне у військовому плані 24 лютого", - зазначив експерт.

Щодо широкомасштабної атаки Росії по Україні, Жданов не надав конкретного прогнозу.

"Я не очікую, що Росія може на сьогоднішній день приготувати нам щось надординарне. Навіть масований ракетний удар, який вони, можливо, готують до 24 лютого, не буде для нас несподіванкою. Ми готові. Ми витримували удари і по 100 ракет. На сьогоднішній день зібрати для Росії 100 ракет - велика проблема", - додав він.

Експерт торкнувся теми російської авіації, яка скупчилася на кордоні з Україною, а також пояснив, чи варто ППО збивати повітряні кулі, що РФ запускає останнім часом.

"У нас ППО достатньо для того, щоб її збивати. Також наші оператори вже мають навички, як відрізняти та як пропускати російські повітряні кулі. Нехай собі летять. Для цього є мобільні групи, є тероборона, якій дозволено відкривати вогонь із усіх видів зброї, аж до стрілецької, по цим кулям. ППО не реагуватиме на них. Вся увага буде ракетам та літакам, якщо такі з'являться у нашому повітряному просторі", - зазначив експерт.

Додамо, що напередодні очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив головному дипломату КНР на двосторонній зустрічі на полях Мюнхенської безпекової конференції, що мир в нашій державі настане тільки після перемоги над Росією.

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