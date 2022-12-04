Путін не усвідомлює всю складність ситуації на фронті для російських військових – розвідка США

Через погодні умови бойові дії в Україні сповільнюються, проте український опір не згасає – президент Росії Володимир Путін не уявляє, яким викликом для його армії є обстановка на фронті.

Про це заявила директорка національної розвідки США Авріл Хейнс, пише BBC.

"Ми бачимо дефіцит боєприпасів, погіршення морального стану, проблеми з постачанням, логістикою - цілий ряд проблем, з якими вони (росіяни - ред.) зіткнулися", - наголосила вона.

За її словами, політичні цілі Путіна в Україні вочевидь не змінилися. Однак в американській розвідці вважають, що Путін, можливо, буде змушений "тимчасово скоротити свої короткострокові військові цілі з ідеєю, що потім він може повернутися до цього пізніше".

Вона зазначила, що бойові дії сповільнилися після виведення Росією військ із частини Херсонської області минулого місяця.

Авріл Хейнс сказала, що і українські, і російські військові намагатимуться підготуватися до будь-якого контрнаступу після зими.

"Але насправді ми маємо достатню частку скепсису щодо того, чи будуть росіяни справді готові це зробити, - ствердила Авріл Хейнс і додала: Я вважаю, що цей період буде більш оптимістичним для українців".

Втрати Росії у війні проти України

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратила вже близько 91 150 осіб.

Військове керівництво РФ кидає непідготовлених росіян, яких мобілізували наприкінці вересня, на найгарячіші бойові напрямки, зокрема, до Донецької області. Так, у розмові, яку перехопило ГУР України, окупант розповідає, що солдати гинуть через те, що їм не видають патрони до автоматів.

Військовий експерт Михайло Самусь вважає, що Кремль новою хвилею мобілізації в Росії сподівається переламати перебіг війни з Україною на свою користь. Друга хвиля мобілізації може бути більшою за першу.

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