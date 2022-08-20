Путін не відмовиться від Криму і може вдатися до ядерного шантажу - політолог

У разі українського наступу на Крим президент РФ може погрожувати ядерними ударами по Києву та Львову.

Директор Інституту трансформації суспільств, політолог Олег Соскін вважає, що Путін не відмовиться від окупованого Криму за жодних умов.

Про це розповів в інтерв'ю "Главред".

Політолог зауважив, що тепер, коли Путіну показали, що Україна фактично готова йти на Крим, у нього залишається варіант "із доброї волі" вивести війська із Запорізької, Харківської та Херсонської областей, як це було, коли росіяни втекли з-під Києва, Чернігова та Сум.

“Після цього Путін може сказати, що, якщо українські війська рушать далі – на Крим, він завдасть тактичні ядерні удари по Києву, Львову, Дніпру бомбами до 5 кілотонн”, - вважає Олег Соскін.

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За його словами, вперте бажання Путіна володіти Кримом пояснюється тим, що він вважає його частиною символу Російської імперії, колишньої слави.

“Путін розуміє, що, якщо він віддасть Крим, це означатиме, що його правління закінчилося повним крахом, і все, що він робив, зруйновано, він сам все зруйнував. І тоді він стане зайвим на цьому святі життя і повинен бути одразу знищений”, - наголосив він.

Нагадаємо, увечері п'ятниці, 19 серпня, біля Євпаторії в окупованому Росією Криму пролунали вибухи.

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