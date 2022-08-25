Путін не відмовився від плану повного захоплення України: США дізналися, що задумав кривавий "фюрер"

Російський диктатор Володимир Путін, попри численні поразки на фронті, не відмовився від плану повної окупації України.

За американськими даними, Путін чекає на виснаження Збройних сил України і втому союзників.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра оборони США Колін Каль, йдеться на сайті відомства.

"Наскільки можемо судити з наявної у нас інформації, Путін не відмовився від своїх загальних стратегічних цілей із захоплення більшої частини України, повалення влади, повернення України до складу нової російської імперії. Що він зробив, це подовжив терміни на знак визнання того, що він відхиляється від плану", – сказав Каль.

Представник оборонного відомства США пояснив, що Путін чекає, коли українці втомляться, і тоді посилить новий наступ. Щодо Європи, то "фюрер" вичікує, коли європейці втомляться від високих цін на енергоносії.

LIVE: Dr. Colin H. Kahl, Undersecretary of Defense for @DOD_Policy, holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/7KP1wzrZqj — Department of Defense (@DeptofDefense) August 24, 2022

Нагадаємо, за даними української військової розвідки, у війні вже розпочався переламний момент. Громадяни РФ почали розуміти, що вона стосується їх, а не йде десь у світі.

Путін збільшить армію до понад мільйона осіб - Дмитро Снєгирьов

Читайте також: