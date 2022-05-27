"Путін не відмовляється від своїх планів": у розвідці попередили, що війна в Україні затягнеться

"Путін не відмовляється від своїх планів": у розвідці попередили, що війна в Україні затягнеться

Війна в Україні, яку розв'язав кремлівський тиран Володимир Путін, може тривати до зими.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони попереджають, що армія РФ все більше закріплюється на Херсонщині.

Про це заявив представник ГУР МО Вадим Скібіцький в коментарі "Крим Реалії".

За його словами, Путін не відмовиться від своїх планів, і не виключено, що активні бойові дії затягнуться до кінця року. Наразі він дав своїй армії завдання оточити українську армію на сході України і вийти на кордони Луганської і Донецької областей.

Утім, Скібіцький уточнив, що плани російське військове керівництво коригує щомісяця.

"Путін не відмовляється від своїх планів. Ця війна буде затягуватися. Наскільки буде затягнута активна фаза, це буде вересень місяць чи це буде жовтень, чи це буде до кінця року. Це залежить від нашого спротиву, від стану наших сил оборони і від тої допомоги яку нам надають", - сказав представник ГУР Міноборони.

Про те, що Росія планує залишитися на півдні України надовго, свідчить, за його словами, те, що армія РФ розгортає потужне угруповання на окупованих територіях. Це об'єднане угруповання, яке включає сухопутний, повітряний і морський компонент. Створили систему логістичного забезпечення, використовують для цього захоплені залізницю, порти і аеродроми.

"Від початку травня окупаційні війська почали укріплювати свою оборону. Готують відповідні інженерні спорудження, будується навіть не одна і не дві, а третя лінія оборони. І це говорить про те, що Російська Федерація хоче залишитися надовго", - додав Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що південь держави обов’язково буде звільнений, щойно Росія виснажиться та втратить наступальний потенціал, а Україна накопичить достатньо сил.

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