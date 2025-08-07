Путін не відмовився від окупації Херсону: місто опиниться у серйозній небезпеці

Росіяни розбомбили стратегічно важливий міст в Херсоні / © Getty Images

Російські війська розпочали нову хвилю наступальних дій, намагаючись посилити тиск на Херсон. Збройні сили РФ систематично обстрілюють місто, зосереджуючи особливу увагу на мосту через річку Кошова, який з’єднує основну частину Херсона з районом Корабел. Окупанти мають намір ізолювати цей район від решти міста.

Про це повідомляє CNN.

«Контроль над Херсоном і Херсонською областю, як і раніше, залишається одним із головних військових пріоритетів Володимира Путіна», — зазначають журналісти.

Паралельно з обстрілами інфраструктури, російські дрони тероризують мирне населення. Оператори безпілотників переслідують цивільних, знімають атаки на відео й публікують ці кадри у своїх Телеграм-каналах.

Також з’явилася інформація про можливе застосування дронів великої дальності для ударів по головній трасі, що веде до Херсона з півночі. Такі дії можуть свідчити про підготовку до масштабнішого наступу на лівобережжі, зокрема в напрямку рівнинної місцевості, що потенційно може стати плацдармом для висадки десанту.

Нагадаємо, російська авіація атакувала місто увечері, 2 серпня: скинули дві керовані авіабомби. Вони серйозно пошкодили автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел. Наступного дня, 3 серпня, російські військові знову атакували Херсон з авіації.

Життя херсонців перетворилося на пекло через ворожі обстріли / © Associated Press

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що були зафіксовані кілька влучань по Острівському мосту. Через пошкодження рух ним ускладнений, але можливий.

Унаслідок авіаудару ускладнена логістика. Через це до «Острова» поки що складно буде завезти продовольство та інше. Крім цього, також пошкоджено газогін. Тож деякий час мікрорайон буде без «блакитного палива».

«Міст, який обстрілюється з боку військ РФ, є пріоритетною ціллю», — вважає очільник МВА Ярослав Шанько.

За даними місцевої влади, на прохання людей їх відвозять до рідних в інші райони Херсона. Тим, у кого такої можливості немає, забезпечують тимчасовий прихисток із комфортними умовами проживання. За потреби людей евакуюють і до більш безпечних регіонів країни.