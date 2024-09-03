Путін не відступиться: Foreign Policy оприлюднило "реалістичний" сценарій закінчення війни

Стратегія Заходу, і зокрема США, щодо закінчення війни в Україні через два з половиною роки залишається незмінною: знайти золоту середину між підтримкою України та покаранням Росії з одного боку і зниженням ризиків ескалації – з іншого.

Яким би раціональним не здавався цей підхід, він ґрунтується на помилковому припущенні, що наміри Путіна можна змінити, пише Foreign Policy.

"Факти свідчать про те, що стосовно України Путіна просто неможливо переконати. Для нього стратегічною необхідністю є запобігання перетворенню України на бастіон, який Захід може використовувати для загрози Росії. Він узяв на себе особисту відповідальність за досягнення цього результату і, ймовірно, вважає, що це варте майже будь-якої ціни. Спроба змусити його здатися – марна справа, яка просто витрачає життя і ресурси", – пише видання.

Зазначається, що є лише один життєздатний варіант припинення війни в Україні на умовах, прийнятних для Заходу і Києва: "перечекати Путіна".

Війна була вибором Путіна

Коли Путін віддав наказ про вторгнення, це була війна за його вибором. Не було жодної термінової загрози безпеці Росії, яка вимагала б великомасштабного вторгнення на територію свого сусіда.

І оскільки це війна за вибором, у Путіна є можливість її зупинити. Війна не є екзистенційною для Росії. Виведення російських військ з України не загрожуватиме існуванню російської держави і, найімовірніше, не загрожуватиме навіть власному правлінню Путіна. Він міг би легко оголосити про перемогу в Україні та запустити супутню інформаційну кампанію, щоб виправдати свій розворот, вважає FP.

У питанні України Путіна неможливо переконати

Як вважає видання, напад Путіна на Україну краще сприймати як несправедливу превентивну війну, розпочату, щоб зупинити те, що Путін вважав майбутньою загрозою безпеці Росії. Водночас для Путіна це був напрочуд ризикований крок, при тому що раніше він намагався зводити до мінімуму залучення російських ресурсів.

"Докази свідчать про те, що в питанні України Путіна просто неможливо переконати; він повністю залучений", – пише FP.

Видання підкреслює: той факт, що війна не відповідає звичайному розрахунку ризику Путіна, свідчить про те, що він ухвалив стратегічне рішення щодо України, від якого не бажає відступати. Таким чином, західний тиск навряд чи змусить його змінити свою думку і припинити війну на умовах, прийнятних для Києва і Вашингтона.

Можливий сценарій закінчення війни

Якщо Путін не бажає припиняти свій наступ на Україну, то війна може закінчитися лише в один із двох способів: або тому, що Росія втратила можливість продовжувати свою кампанію, або тому, що Путін більше не при владі.

І, як зазначає FP, досягнення першого результату шляхом погіршення можливостей Росії нереальне, оскільки Путін здатен і далі кидати солдатів і ресурси в бій, і російська армія навряд чи впаде.

Це залишає другий шлях до припинення війни: вихід Путіна з Кремля.

"Цілком можливо, що він піде добровільно або його витіснять; безсумнівно те, що в якийсь момент він помре. Тільки коли він більше не буде при владі, може розпочатися справжня робота з постійного врегулювання війни в Україні", – підсумовує видання.

А доти Вашингтон має зосередитися на допомозі Україні в утриманні лінії фронту та запобіганні подальшим військовим успіхам Росії, а також економити свої ресурси. Це незадовільний і політично неприємний підхід, але це "єдиний реалістичний варіант", заявляє FP.

Нагадаємо, наступ ЗСУ на Курщині підірвав рейтинги Путіна.

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