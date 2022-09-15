Путін не вважає війну в Україні помилкою: Шольц розповів про розмову з диктатором

Майже сім місяців триває війна, яку Російська Федерація розпочала проти України.

Втім, президент-диктатор РФ Володимир Путін досі не вважає помилкою повномасштабне вторгнення до країни 24 лютого.

Про це під час пресконференції розповів канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи телефонну розмову з очільником Кремля, пише ВВС.

Шольц каже, що закликав Путіна вивести війська з України та відновити переговори, а також наголосив на тому, що Москва має поважати суверенітет сусідньої країни. На його думку, виведення російських військ з України буде єдиним способом "досягти миру в регіоні".

Зі слів канцлера, "фюрер" Путін не змінив своєї позиції щодо вторгнення. Втім, Олаф Шольц вказав на необхідність продовження контактів із президентом країни-агресорки. "Необхідно говорити один з одним, і говорити те, що можна сказати щодо цього питання", - наголосив він.

Шольц також наголосив, що зброя, яку Німеччина поставила Україні, мала "вирішальне значення" на сході України.

Як повідомлялося, на початку повномасштабного вторгнення заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак приніс Путіну попередню угоду з Києвом. Угода нібито позбавила б Росію необхідності проводити так звану "спецоперацію". Втім, глава Кремля відхилив домовленості Козака, який курує "українські питання".

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