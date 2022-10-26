Путін не застосує ядерну зброю проти України з трьох причин — Піонтковський

Президент РФ Володимир Путін не застосує ядерну зброю у війні проти України.

Таку думку висловив російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський на каналі Freeдом.

За словами політолога, Путін не застосує ядерну зброю з трьох причин:

"Перше — це безглуздо і не принесе військового результату. Припустимо, він завтра вчинить жахливий злочин і знищить якесь українське місто. Україна не припинить опір і Захід не припинить її підтримувати.

— це безглуздо і не принесе військового результату. Припустимо, він завтра вчинить жахливий злочин і знищить якесь українське місто. Україна не припинить опір і Захід не припинить її підтримувати. Друге – він не шахід, він хоче жити. Він знає, що за застосування ядерної зброї його дуже конкретно покарають.

– він не шахід, він хоче жити. Він знає, що за застосування ядерної зброї його дуже конкретно покарають. Третє – це спрощене уявлення, що у нього на столі є кнопка, яку він натисне. Застосування ядерної зброї, особливо тактичної — дуже складна процедура, що включає дії двох десятків офіцерів. Навряд чи всі вони виявляться одночасно такими ж божевільними, як Путін".

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу зателефонував главам оборонних відомств країн НАТО і поскаржився, що Україна нібито готується підірвати "брудну бомбу", яка містить радіоактивні елементи.

Американські аналітики Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу словами про "брудну бомбу" намагався залякати Захід та загальмувати військову допомогу Україні.

"Фальшиві заяви Шойгу та їх поширення російськими пропагандистами мають на меті залякати західні держави, щоб вони припинили або обмежили підтримку України, оскільки Росія стикається з продовженням військових невдач і ймовірною втратою Херсона до кінця року", — зазначили в ISW.

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